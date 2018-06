Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din Buhusi, un oras extrem de sarac din estul Romaniei, sunt terorizati inca din anii ‘90 de un clan de camatari, dupa ce sute de familii nevoiase au ajuns dependente financiar de membrii gruparii.

- Fizicienii de la Universitatea Yale au observat indicii ale existentei unui cristal de timp într-un material care intra în componenta jucariilor pentru copii. Asa-numitele cristale de timp sunt acelea în care atomii au un tipar în timp si nu în spatiu,…

- Exista copii care știu sa se descurce și nu mai au nevoie de bani de buzunar de la parinți. Ai spune ca muncesc pe branci, dar cei mai bogați copii ai planetei au strans averi impresionante jucandu-se sau pretinzand ca au joburi de oameni mari. Site-ul The Rich Kids of Today a realizat topul celor...…

- Lazio și AS Roma au remizat alb (0-0), duminica seara, in epilogul etapei a 32-a din Serie A . Titular in derby-ul capitalei Italiei, fundașul lazial Ștefan Radu (31 de ani) a fost eliminat in minutul 82, pentru faulturi repetate. Romanul nu a avut o prestație stralucita cat s-a aflat pe teren, iar…

- Fara informatii privind distributia averii nu se poate stabili cu cat ar trebui sa contribuie fiecare cetatean, a spus prim viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu, considerand ca, in cazul in care se va continua actuala reforma fiscala, se va ajunge la tensiuni sociale inimaginabile.

- Jucariile din cauciuc au fost mereu preferate de copii atunci cand fac o baie fierbinte. Cu toate acestea, experții susțin ca cei mici sunt supuși unor riscuri uriașe cauzate de numeroși germeni care se ascund in interiorul acestora.

- „Draga Politia Romana, eu va respect mult si cu ocazia zilei de 25 martie m-am gandit sa va trimit aceasta felicitare. Sa nu uitati ca suntem cu voi mereu! La multi ani!” Peste 200 de copii au trimis ganduri si urari politistilor maramureseni cu ocazia Zilei Politiei Romane, materializate in desene…

- Zilnic, pe toate cele șase continente, milioane de copii din intreaga lume se bucura de jucariile LEGO. Seria Lego Ninjango a atras aprecieri in toate țarile in care a fost lansata și, vine acum, in Romania, cu Ziarul Libertatea, la prețul de 9.99 de lei. Lego Ninjango folosește o serie de elemente…