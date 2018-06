Stiri pe aceeasi tema

- Daca am fi mai atenti la obiceiurile pe care le-am dezvoltat si la rutina zilnica, am realiza ca multe dintre neajunsurile pe care le avem ni se datoreaza. Pornind de la aceasta cunoastere interioara, vom dezvolta in timp o inteligenta intuitiva, care ne va permite sa ne mentinem sanatatea, sa ne investim…

- O mare parte dintre oameni spun: este o autoamagire sa te bucuri de esec si sa multumesti pentru catastrofe. Este o prostie. Si au dreptate. Insa aceasta dreptate le aduce fericire? Majoritatea oamenilor reactioneaza la neplaceri tipic: cu iritatie, agresivitate si negativism. Omul incepe sa lupte cu…

- Inteligenta emotionala este una dintre calitatile preferate ale psihologilor. Aceasta este legata de fericire, succes si simpatie. Iar oamenii emotionali poseda aceste 5 trasaturi deosebite. Le poti descoperi chiar la tine: 1. iti ceri scuze Oamenii inteligenti emotionali stiu cand trebuie sa spuna…

- Un nou studiu efectuat de cercetatorii de la Columbia University a scos la iveala ca daca un parinte este langa copilul sau in timpul unei situatii periculoase, acesta din urma se teme mai putin.

- Poate parea bizar, dar este cat se poate de adevarat. Cercetatorii din spatele jurnalului Asociației Informației Medicale a Americii au descoperit ca 55 de boli studiate sunt influențate de luna in care te-ai nascut.

- Nivelul de inteligenta ar putea fi masurat cu ajutorul unei probe de saliva sau al unei picaturi de sange dupa ce oamenii de stiinta au demonstrat, in premiera, ca IQ-ul unei persoane poate fi estimat printr-o simpla studiere a ADN-ului acesteia, informeaza recent The Telegraph.In urma celui mai amplu…

- In urma celui mai amplu studiu desfasurat pana acum, care a analizat baza genetica a inteligentei, cercetatorii de la Universitatea din Edinburgh si de la Universitatea Harvard au descoperit sute de gene noi care influenteaza capacitatea creierului. Studii anterioare au sugerat ca un procent…

- Vitamina D poate proteja impotriva anumitor tipuri de cancer, cum ar fi cel de ficat, conform unui nou studiu realizat de cercetatori japonezi si publicat in ultimul numar al revistei British Medical Journal, transmite Press...