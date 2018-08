Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Prahova, Romania cauta un minor in varsta de 15 ani din localitatea Balta Doamnei, dat disparut de mama sa, care sustine ca fiul ei a fugit de acasa dupa ce si-ar fi violat fratele de 4 ani, informeaza IPJ Prahova.

- Lumea modei este in doliu dupa moartea unui cunoscut model, Annabelle Neilson (49 ani). Aceasta a fost gasita moarta in locuința sa in valoare de 3,1 milioane de lire din Chelsea, Londra. Poliția londoneza a confirmat ca autoritațile au fost chemate de catre medicii de pe ambulanța, in jurul orei 10:20…

- Un tanar de 30 de ani a murit in noaptea de duminica spre luni, dupa ce a fost implicat intr un accident, pe DN 71 Bucuresti Targoviste, politistii gasind in masina acestuia doua plase cu bani, informeaza IPJ Dambovita citat de Agerpres.ro Masina tanarului s a rasturnat, din cauza vitezei excesive,…

- Un piroman a incendiat usa unui bloc de garsoniere din municipiul Targu Jiu. Politistii incearca sa-l gaseasca pe incendiator cu ajutorul imaginilor care au fost inregistrate de camerele de supraveghere video.

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca - Sectia 1 Politie - desfasoara cercetari pentru stabilirea identitatii unei persoane banuite de comiterea unui furt.”Din cercetari a rezultat ca, în perioada 9.06-11.06.2018, persoane necunoscute…

- Un copil in varsta de 15 ani, din Vaslui, este dat in consemn la frontiera, joi, dupa ce a fost rapit de persoane necunoscute din mașina condusa de tatal sau. Anterior, parintele a fost agresat, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit Inspectoratului General al Poliției Romane, copilul…

- Politistii din Biroul serifului din districtul Los Angeles au gasit la resedinta unui infractor condamnat peste 500 de arme de foc, dupa ce au primit un pont din partea unui vecin, relateaza BBC.

- Atacul a fost dat acum cateva nopți, in parcarea unui restaurant celebru din zona Herastraului, unde nu mai puțin de cinci mașini au fost sparte, scrie cancan.ro. BMW-ul este, insa, cireașa de pe tort. Citeste si Hoti prinsi de politisti dupa ce au lesinat din cauza etnobotanicelor Trecatorii…