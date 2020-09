COPII SACRIFICAȚI PE ALTARUL PSD: Disperarea scoate la iveală fața schimonosită de ticăloșie a pesedismului hunedorean Primarul pesedist al orașului Geoagiu și formația lui de zgomot au produs un film electoral cu copii și adulți inghesuindu-se, in ciuda COVID-ului, la sanul partidului. Un spectacol in care disperarea electorala a PSD a trecut peste limitele umanului, intr-un gest iresponsabil și ticalos, produs , incredibil, chiar sub obladuirea celui ales sa aiba grija de urbe, primarul. In plina pandemie, sa iți faci campanie electorala cu copii inghesuiți intr-un grup ticsit de adulți inconștienți, cațarați unii peste ceilalți pentru a pupa mana stapanului pesedist, in timp ce scandeaza ca la congresele… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

