Stiri pe aceeasi tema

- Luni, in spitalele din Romania erau internați cu coronavirus 290 de copii, in creștere fața de ziua anterioara, iar 18 dintre ei sunt spitalizați la terapie intensiva. Conform datelor oficiale furnizate luni de catre autoritați, in spitalele din Romania sunt internați cu COVID 11.032 de pacienți. Dintre…

- 5.388 de noi infectari cu SARS CoV 2 Alt Record negativ in ultimele 24 de ore: 5.388 de noi infectari cu SARS CoV 2; 217 de persoane confirmate si internate in spital; 36 de persoane confirmate si internate in ATI; 97 de persoane decedate. In momentul de fata: 6.182 de persoane sunt internate in sectii,…

- OFICIAL| 180 de minori sunt internați in spitalele din Romania in urma infectarii cu COVID. Care este numarul pacienților din ATI OFICIAL| 180 de minori sunt internați in spitalele din Romania in urma infectarii cu COVID. Care este numarul pacienților din ATI In unitațile sanitare de profil, numarul…

- Un numar de 550 de copii reveniți din strainatate s-au inscris anul acesta la școlile din Timiș, relateaza televiziunea naționala. Dupa ce au stat ani buni in Italia, Spania sau Germania, alaturi de parinții care au muncit acolo, acum se bucura ca s-au intors acasa și ca merg la școala impreuna cu…

- 550 de copii reveniți din strainatate s-au inscris anul acesta la școlile din Timiș. Dupa ce au stat ani buni in Italia, Spania sau Germania, alaturi de parinții care au muncit acolo, acum se bucura ca s-au intors acasa și ca merg la școala impreuna cu alți copii romani.

- Pana astazi, 2 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.101.678 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.056.922 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…

- Un record negativ s-a inregistrat in acest week-end. 24 de persoane, intre care și copii și-au pierdut viața in accidente rutiere. Cel mai grav a avut loc duminica. Șapte persoane intre care o mama cu doi copii au murit Oamenii venea din Anglia, in vacanța, iar mașina avea volan pe dreapta. In total,…

- Sapte persoane au decedat în accidentul produs, la 25 iulie 2021, pe DN2 Bacau - Adjud, fiind vorba de 5 adulti si 2 copii, a declarat purtatorul de cuvânt al ISU Bacau, maiorul Andrei Grecu. "Sunt 12 persoane implicate, 7 decedate (5 adulti si 2 minori), 5 transportate la Spitalul…