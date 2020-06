Stiri pe aceeasi tema

- La școala primara Christoph Folderich din Spandau, Germania, cinci copii din cinci clase diferite au fost infectați cu noul Coronavirus. Toți cei cinci elevi provin din familii de romani. Administrația Senatului pentru Educație din Berliner Zeitung a confirmat acest lucru luni dupa-amiaza, la cerere.…

- Cinci copii romani din cinci clase diferite ale școlii primare „Christoph Folderich” din Spandau, Germania, au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus. Trei dintre cei cinci copii infectați de la școala...

- Cinci copii romani din cinci clase diferite ale școlii primare „Christoph Folderich” din Spandau, Germania, au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus.Trei dintre cei cinci copii infectați de la școala primara „Christoph Folderich” sunt ai aceleși familii, a declarat medicul Gudrun Widders,…

- Cinci copii romani elevi la scoala primara „Christoph Folderich” din Spandau, suburbie a Berlinului, au fost confirmati cu Covid-19, iar cincizeci de elevi si noua profesori au fost plasati in carantina, scrie Berliner Zeitung.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritatile germane au confirmat ca toti angajatii de la abatorul de langa Pforzheim, unde peste 200 de romani au fost confirmati cu coronavirus, au asigurari medicale, iar eventualele cheltuieli de carantinare ori spitalizare vor fi suportate de partea…

- Peste 200 de romani, angajati la un abator din Birkenfeld, de langa orasul german Pforzheim (landul Badden-Wurttemberg), au fost confirmati ca fiind infectati cu noul coronavirus, iar in prezent sunt in carantina, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit MAE, 300 de angajati ai abatorului…

- Peste 200 de romani care lucreaza la un abator din Birkenfeld, Germania, au fost confirmati ca fiind infectati cu Covid-19, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe (MAE) intr-un comunicat de presa.

- Sute de romani plecați la munca in Germania se afla in carantina dupa ce au fost depistați pozitiv pentru coronavirus. Potrivit Antena 3, situația lor este cunoscuta, iar o persoana in stare grava a fost salvata.