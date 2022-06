Stiri pe aceeasi tema

- Oleg, unul dintre voluntarii care lucreaza in centrul de primire pentru refugiați din Gara de Nord din București, a reclamat o situație petrectuta luni, 11 aprilie: 32 de refugiați romi din Ucraina, majoritatea mame și copii, nu au fost primiți in sala in care se ofera mancare calda, pe motiv ca sunt…

- O familie de refugiați ucraineni au ajuns la Cluj-Napoca cu automobilul distrus de gloanțele ocupanților. Oamenii sunt gata sa treaca prin orice calvar, doar ca sa ajunga intr-un loc sigur. Mașina de Ucraina cu geamurile sparte și cu numeroase urme de gloanțe in caroserie a fost fotografiata in parcarea…

- Gradina Zoologica Radauți are incepind de astazi doi colocatari: un leu și un lup. Animalele nu vin de oriunde ci de pe front adica de la Gradina Zoologica din Zaporoje, Ucraina, fiind salvate de oameni su suflet mare. ”Milioane de refugiați ucraineni au fugit din calea razboiului, pornind la drum alaturi…

- In aceasta perioada, la unitatile de invatamant preuniversitar din judetul Maramures, sunt inscrisi ca audienti peste o suta de elevi proveniti din zona conflictului armat din Ucraina. „Inscrierea s-a facut conform prevederilor Ministerului Educatiei de catre parintele care-l insoteste pe minor sau…

- Reprezentantul ad-interim al Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR) in Romania, Pablo Zapata, a fost primit luni de Custodele Coroanei, Margareta, pe agenda discutiilor figurand actiunile comune in sprijinul refugiatilor din Ucraina, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Reprezentanții asociației New life au fost primiți marți, 8 martie 2022, impreuna cu un grup de refugiați din Ucraina, de vicepreședintele comisiei de politica externa, domnul deputat Ben Oni Ardelean.

- Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, s-a intalnit astazi, 4 martie, cu cei cinci balerini refugiați din Ucraina care au inceput studiul alaturi de balerinii și maeștrii de balet ai Operei din București.