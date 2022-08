Copii nefericiţi Nefericirea minorilor moderni apare din cu totul alte cauze, as putea spune chiar ca acestea sunt cu totul opuse fata de cele din trecut, dar exista, si la aceeasi intensitate, lucru care demonstreaza vorba ca toate extremele sunt periculoase. Micutii nostri sunt azi nefericiti pentru ca primesc mai mult decat au de fapt nevoie, ca nu sunt atrasi in activitati interesante, concrete, reale, ca se plictisesc. Sunt multi copii nefericiti in ziua de azi, au fost mereu, risc putin spunand ca numarul lor e aproape constant, al copiilor care nu cunosc fericirea si multumirea, ori linistea. Imi apar pe… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prima nava de cereale cu destinația Africa de la invazia Rusiei in Ucraina in februarie a acostat vineri in portul Pivdennyi, a declarat ministrul ucrainean al infrastructurii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Izvorul fluviului Tamisa, situat in Anglia, s-a deplasat pentru prima data in istoria cunoscuta cu opt kilometri in aval, informeaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Africa de Sud a declarat ca doreste sa cumpere petrol din Rusia pentru a ajuta la combaterea inflatiei energetice la nivel mondial, a raportat Business Insider. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Evenimentul din București a avut loc intr-un moment in care lumea este ingrijorata de efectele pe termen lung ale razboiului din Ucraina asupra vieții copiilor expuși violenței militare și dezbate crima in masa comisa cu o arma de asalt de un tanar de 18 ani, instabil psihic, care a omorat 19 copii…

- Un medicament care se administreaza o data pe zi a fost aprobat de Food and Drug Administration (FDA) pentru tratarea adultilor cu ADHD (tulburari de tip deficit de atentie si hiperactivitate). FDA, similara Agentiei Nationale a Medicamentului din Romania, a aprobat initial Qelbree in 2021 pentru tratarea…