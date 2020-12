Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie pentru o familie din judetul Botosani. Doi copii au ramas singuri pe lume dupa ce mama acestora, imobilizata la pat, a murit intr-un incendiu devastator. Acestia si-au pierdut si tatal cu cativa in urma.

- Ziarul Unirea FOTO| Echipament IT, imbracaminte și obiecte pentru strictul necesar pentru o mama a trei copii din Alba Iulia: „De azi, viata acestei familii, are mai puține griji” O femeie cu suflet mare a inițiat un apel umanitar prin care dorește sa ajute o mama singura, cu probleme grave de sanatate…

- Fostul președinte Traian Basescu a lansat, miercuri, un atac la adresa șefului DSU, Raed Arafat, spunand ca, in situație de criza, Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) are nevoie de un cap limpede....

- Traian Basescu, europarlamentar PMP, sustine ca Raed Arafat nu poate reactiona eficient in momente de criza si face apel la guvernanti sa nu lase tara si viata oamenilor pe mana lui.Fostul presedinte Traian Basescu precizeaza ca ISU, sub comanda lui Arafat, ar fi trebuit sa ii transfere in timp util…

- Prezentatoarea este fericita si implinita, iar viata a recompensat-o cu tot ce a fost mai frumos. Acum zambeste si este fericita, insa, in urma cu cativa ani, vedeta a trecut prin clipe extrem de grele. Ce regrete are vedeteta in ceea ce privește viața ei de familie.

- Realizatorul de programe radio Daniel Buzdugan a reacționat, pe Facebook, dupa ce in ultimele 24 de ore, bucureștenii au fost alertați prin mesaje RO Alert, primite pe telefon, ca a fost depașita incidența de 3 la mia de locuitori și au fost indemnați sa respecte regulilel autoritaților."Ro…

- Andrei Caracu, un barbat in varsta de 39 ani din Anenii-Noi, a fost diagnosticat cu o forma rara de cancer și are nevoie urgenta de ajutor pentru a putea fi operat. Momentan, barbatul se afla internat la o clinica de peste hotarele țarii pentru investigații amanunțite și va fi supus unei intervenții…

- Seful Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Sibiu, profesorul Alexandru Dumbrava, ii indeamna pe parinti si elevi sa paseasca cu curaj catre scoli, cu incredere in puterea lui Dumnezeu si ii asigura ca nu sunt singuri, cadrele didactice facand totul ca orele sa se desfasoare in siguranta, relateaza…