- Selectionerul echipei nationale de tineret a Romaniei, Florin Bratu, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa online, ca toti jucatorii si membrii staff-ului U21 au fost testati negativ si spera ca aceleasi rezultate sa le obtina si componentii reprezentativei Georgiei pentru ca meciul amical…

- Directorul Teatrului Național din București era internat la Spitalul Elias din Capitala. „A picat o emblema in momentul acesta. Era un actor deosebit, a jucat atatea roluri, a aparut in atatea filme, Eminescu recitat de el era ceva nemaipomenit. Deocamdata sunt profund indurerat de pierdere”, a spus…

- Dupa spectacolul oferit de catre Antares (planeta gigant) si Perseidele, in septembrie mai putem observa patru planete: Mercur, Venus, Jupiter, Saturn. Planetele observabile cu ochiul liber {{539889}}Seara, inspre apus, se vad doua planete, cel putin in prima jumatate a lunii septembrie, anunta astronomii…

- Un barbat in varsta de 30 de ani este cercetat penal pentru escrocherie. Suspectul prin inșelatorie a prejudiciat o companie prestatoare de servicii de telefonie mobila, cu suma de 22 000 lei.Barbatul a incercat sa duca in eroare angajații companiei.

- Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș”, Spitalul Colentina și aproape 180 de blocuri din București au ramas fara apa calda de joi, 2 septembrie, ca urmare a unor lucrari de remediere a unor avarii efectuate de compania Termoenergetica, informeaza Digi24 . Compania Municipala Termoenergetica București…

- A fost numar impresionant de nașteri in București, in lunile de vara iulie și august. Astfel, Spitalul Clinic Filantropia din Capitala, cea mai mare maternitate din București, a anunțat ca in aceste luni menționate, in unitatea medicala, a fost inregistrat un numar record de nașteri. Numar urias de…

- Venim cu vești deloc bune pentru bucureșteni! La orizont se pare ca se prevede inca o iarna rece, nu doar afara, cat și in casele celor care traiesc in Capitala. Nicușor Dan anunța inca un sezon fara apa calda și caldura, dar și o posibila creștere a prețului la gaze.

- Polițiștii amenința din nou cu proteste! In luna septembrie, aceștia vor ieși in strada impotriva Guvernului PNL-USR-PLUS-UDMR. Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din MAI organizeaza protestul numit „Caravana Moldovei". Se va pleca de lași, spre București. Printre nemulțumirile…