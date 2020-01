Copii internați în UPU, după ce au fost răniți de petarde! Doi copii au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Buzau dupa ce au fost raniți de petarde. Ambii au fost trimiși la București. In data de 31 decembrie 2019, la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului județean Buzau s-au prezentat 2 copii cu traumatisme produse de explozia petardelor. Copiii au ajuns la […] Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol: reporterbuzoian.ro

Stiri pe aceeasi tema

