- ALCOOL… Imagini incredibile publicate pe un grup de Facebook: o mama cu sticla de bautura in mana isi indeamna copiii sa bea bere, ca sa le treaca foamea. “Luati si voi sa beti din sticla o gura de bere si va trece. Nu vedeti ca nu sunt bani?”, le-ar fi spus femeia celor doi copii, [...]

- Daniel Draghici, elev al Școlii de Poliție din Campina, a fost declarat eroul zilei de catre Poliția Romana, pe pagina de Facebook a instituției! Daniel Draghici a recuperat 20.000 de lei luați de la un batran de catre un tanar care il inșelase prin metoda “accidentul”. Totul s-a intamplat in timp ce…

- "Ne-a costat infrangerea de la Iasi, in seara asta suntem dezamagiti. Nu ma asteptam sa se incheie asa, eu credeam ca cei de la Viitorul pot face o partida buna, ca pot castiga. Din pacate nu s-a intamplat. De gresit, cred ca meciul de la Iasi a fost cel care... in momentul acela eram pe primul loc…

- De atunci s-a luptat cu boala și a incercat sa-și cladeasca o viața in care sa poarte halat alb pentru a putea oferi mai departe ajutorul si sprijinul ei celor care au nevoie. „Timpul a trecut iar voi mi-ati fost cu indarjire alaturi! Acum viforul necazurilor vor iar sa se abata dar de data…

- Rectorul Universitații ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, senatorul Daniel Breaz, a scris, vineri, pe pagina sa de Facebook, ca nu a vrut sa jigneasca pe nimeni cand a spus ca o femeie cu doi copii nu reprezinta o familie. ”Constat, cu regret, amploarea discuțiilor și incarcatura negativa generate in…

- Loredana Stefu de la Antena 3 este insarcinata. Prezentatoarea meteo a facut anunțul in direct la tv, marturisind ca se retrage de pe micul ecran. Aceasta a fost ultima zi la serviciu pentru Loredana, care a intrat in concendiu de maternitate pana in 2019. “Sunt curios ce zodie va fi motivul pentru…

- Scandalul recent legat de Cambridge Analytica i-a determinat pe mulți oameni sa-si puna intrebari cu privire la rolul Facebook in viața lor privata, iar unii s-au grabit sa-si stearga contul.

- VIITORUL-FCSB (STEAUA) LIVE VIDEO STREAM ONLINE Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca "in mare" cunoaste filosofia tehnicianului Gheorghe Hagi, dar a precizat ca ii e dificil sa anticipeze cum va evolua FC Viitorul in meciul direct de…