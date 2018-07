Stiri pe aceeasi tema

- Cele patru persoane erau din Republica Moldova. Surse oficiale au informat ca este vorba despre doi baieti - unul in varsta de 8 ani si cel de-al doilea, de numai 2 ani si purtau centurile de siguranta. Parintii celor doi copii au, ambii, varsta de 29 de ani. Citeste si Accident grav in Buzau,…

- Cazul dramatic petrecut in urma cu o saptamana intr-o comuna din Vaslui, in care trei surori de 3,4 și 8 ani au ajuns in coma alcoolica la spital, continua sa șocheze. Parinții nu le-au purtat deloc de grija, ba chiar le-a ținut infometate pana cand, din disperare, au mancat vișine putrezite dintr-o…

- De la mijlocul lunii aprilie, aproape 2.000 de copii au fost separati de parintii lor arestati pentru trecere clandestina a frontierei americane, a informat vineri administratia Trump, care revendica aceasta practica in numele "tolerantei zero" fata de imigratia ilegala, transmite Agerpres , care citeaza…

- Cristiana Ionescu, fondatoarea unei asociații, duce in fiecare an cat mai mulți copii saraci sa vada marea pentru prima data in viața lor. In 2018, pentru a face rost de fonduri a avut o idee geniala:

- Magistratii Tribunalului Galati au decis ca Roxana Maria Galii, o fetita de opt ani, care a fost muscata de un caine in timp ce se afla in curtea Spitalului Orasenesc Targu Bujor, sa primeasca despagubiri de 10.000 de euro, intr-un dosar in care calitatea de parati o au Primaria Targu Bujor si primarul…

- In aceasta noapte un incendiu a cuprins locuința unei familii din localitatea Moscovei, raionul Cahul. In interiorul casei se aflau doi copii minori. Flacarile au distrus acoperișul casei in proporție de 15% și o anexa a locuinței cu suprafața de 16 metri patrați.

- Doi copii au fost salvati de la moarte, dupa ce locuinta lor in care se aflau a luat foc. Incendiul a avut loc noaptea trecuta in satul Moscovei, raionul Cahul. In tot acest timp, parintii erau in sat.

- Psihologii plaseasa aceasta perioada in jurul varstei de 2 ani a copilului si coincide cu dezvoltarea brusca a simtului proprietatii. Initial copilul isi manifesta instinctul de negatie din pura placere si este dificil de interactionat cu el. Parintii care nu se simt deloc deranjati sau impresionati…