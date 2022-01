Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au confirmat un numar record de cazuri de Covid-19, 218.724 in Marea Britanie, in ultimele 24 de ore, potrivit The Guardian. Datele din Marea Britanie arata ca 148.725 de cazuri au fost raportate marti numai pentru Anglia, in crestere fata de 137.541, cu o zi inainte, dar sub…

- Copiii s-au intors marti la scoala in Anglia, iar autoritatile, care se tem de o crestere a cazurilor de covid-19 si de o lipsa de profesori, au indemnat cadre dictatice iesite la pensie sa le vina in ajutor, relateaza AFP, citata de News.ro. "Invatamantul fata in fata va continua sa fie norma asteptata",…

- Copiii s-au intors din Anglia s-au intors, marți, la cursuri, iar autoritatile, care se tem de o crestere a cazurilor de covid-19 si de lipsa de profesori, au indemnat cadre dictatice iesite la pensie sa le vina in ajutor, relateaza AFP. Elevii de la colegii si licee au fost testați, marti, in scolile…

- In fata incertitudinilor referitoare la noua varianta detectata pentru prima data la sfarsitul lui noiembrie in Africa de Sud, statele ezita intre restrictii stricte si o strategie mai supla, ca urmare a indiciilor referitoare la gravitatea mai redusa a variantei Omicron.Mult mai contagios, probabil…

- Apropierea momentului in care testele din saliva vor ajunge in scoli a iscat o noua isterie. Profesorii nu vor sa li se puna in carca noi responsabilitati, sindicatele reactionand deja, in timp ce parintii care au respins testele precedente, pe motiv ca ar traumatiza copiii, cauta noi argumente impotriva…

- 107 unitati de invatamant cu personalitate juridica funcționeaza cu prezența fizica a elevilor, iar 16 in sistem online. „N-o sa va placa ce va spun, dar nu am incotro. Am raspuns saptamana trecuta tuturor nemultumirilor parintilor, mai ales in unitatile de invatamant unde rata de vaccinare era sub…

- Zeci de școli salajene sunt „online” din cauza numarului redus de profesori și salariați din cadrul personalului administrativ care s-au vaccinat impotriva noului coronavirus. Contactat, inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Salaj, profesorul Vasile Bulgarean, ne-a declarat ca sunt peste…

- Ministerul Muncii a anunțat, vineri seara, intr-un comunicat de presa, ca parinții obligați sa stea cu copiii in vacanța forțata din urmatoarele doua saptamani ar putea primi zile libere platite. Instituția arata, intr-un comunicat de presa, ca ordonanța de urgența privind zilele libere acordate parinților…