Stiri pe aceeasi tema

- Zece copii ucraineni care sufera de boli grave au fost transportati, marti,la un spital din Israel, cu ajutorul unui avion de la Suceava, potrivit Obiectiv de Suceava . Copiii fusesera aduși, impreuna cu parinții lor, de la un spital din Kiev. Toți cei 10 copii bolnavi au fost aduși, inițial la Vama…

- Zece copii din Ucraina care sufera de boli grave au fost transportati, marti, cu un avion de la Suceava catre un spital din Israel. Cei zece copii au fost adusi in vama Siret, impreuna cu parintii, de la un spital din Kiev, fiind intampinati la granita de ambasadorul Israelului la Bucuresti, David Saranga.…

- Capitala Romaniei s-a umplut, in ultimele zile, de mașini de Ucraina. Unele dintre ele afișate in parbriz foi pe care scrie cuvantul „Copii”, pentru a avertiza forțele militare, ca in autoturism se afla minori. Azi, la granița dintre sectoarele 3 și 4 din București, o mașina neagra, cu geamuri fumurii…

- Hello Holidays a asigurat și asigura transport gratuit refugiaților din Ucraina care tranziteaza Romania. Un transfer de la Vama Siret la București a fost realizat pe 28 februarie pentru mai mult de 100 de studenți indieni ai unor facultați de medicina din Ucraina.Un prim transport spre ...

- Fostul purtator de cuvant de la ministerul Sanatatii, Bogdan Oprea , voluntar la Vama Siret, scrie, intr-o postare pe Facebook, despre „tragedia care se intampla secunda de secunda” in urma razboiului din Ucraina. „Am ajuns aici aseara dupa un lung drum de 9 ore de la București. Așa cum ma așteptam,…

- Un elicopter american Black Hawk cu 4 militari la bord a fost filmat, miercuri, la ora pranzului in Vama Siret, județul Suceava. Aparatul de zbor a aterizat și a lasat la sol militarii care potrivit martorilor, s-au plimbat cateva zeci de minute printre persoanele aflate in vama. Aceștia chiar au…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca l-a primit, marti, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga. Cei doi oficiali au discutat despre securitatea din estul Ucrainei si din Orientul Mijlociu.

- FOTO: Primarul USR din Alba Iulia la intalnire cu ambasadorul Rusiei in Romania, in plin scandal mondial. Despre ce au discutat Primarul municipiului Alba Iulia a mers la București, pentru a se intalni cu ambasadorul Rusiei in Romania, fix in perioada in care Rusia comaseaza armata la granița cu Ucraina. …