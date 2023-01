Copii gratuite ale actelor în instituțiile publice Legea 9/2023, ce se va aplica din 4 iulie 2023, vizeaza simplificarea procedurilor administrative de depunere a unor acte. Autoritatile si institutiile publice care vor solicita copii, in format fizic (pe hartie), ale unor acte, cereri sau formulare, altele decat cele emise de catre institutii publice sau organe de specialitate ale administratiei publice centrale, vor trebui sa asigure, in mod gratuit, fotocopierea acestora. Tot gratuit, aceleași instituții trebuie sa puna la dispoziția cetațenilor, atat in format fizic, cat și in format electronic (pe site-ul propriu), modelele formularelor sau… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

