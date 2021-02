Copii, găsiți înfometați și înghețați de frig, de poliția germană, într-un TIR românesc Șase copii, cu varste intre 10 și 16 ani, au fost gasiți infometați și inghețați de frig, de poliția germana, intr-un TIR romanesc. S-a intamplat joi seara, in Erfurt, dupa ce șoferul și-a parcat camionului intr-un centru de transport marfa. Cand a revenit la TIR, doua ore mai tarziu, romanul a observat o fanta in prelata remorcii, iar prin ea ieșeau miinile unor copii, care cereau ajutor. Disperați, au taiat prelata camionului, au scos mainile si au strigat dupa ajutor Potrivit publicației germane Bild, cei șase baieți, complet epuizați dupa ce au stat ascunși timp de trei zile in camion, erau… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

