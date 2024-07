Copii forțați să îngenuncheze pe asfaltul încins, în fața profesorului Un incident tulburator in care au fost implicați copiii, membrii ai Fanfarei, din Jegalia, județul Calarași a starnit indignare. O inregistrare video aparuta pe internet la 15 iulie ii arata pe copii forțați de instructorul lor sa ingenuncheze pe asfaltul incins, drept pedeapsa pentru ca au facut galagie in seara precedenta. Clipul a atras condamnarea […] The post Copii forțați sa ingenuncheze pe asfaltul incins, in fața profesorului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

