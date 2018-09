Copii DISPĂRUȚI în pădure. OPERAȚIUNE de SALVARE în toiul nopții Trei copii, care se plimbau cu bicicletele prin padure, s-au ratacit și sunt cautați, sambata seara de pompieri. Minorii se plimbau prin padurea din zona Secu, județul Prahova. Copiii, cu varste cuprinse intre 15 și 17 ani au alertat autoritațile prin intermediul telefonului mobil al unuia dintre ei, anunța Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, potrivit Agerpres.ro „Doua echipaje de pompieri actioneaza pentru cautarea a trei minori rataciti in zona Secu, intre localitatile Mislea si Bustenari. Se plimbau cu bicicletele si s-au ratacit in padure. Au un telefon… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

