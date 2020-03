Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, vineri, ca a fost inregistrat al 25-lea deces cauzat de coronavirus, fiind vorba despre un barbat in varsta de de 81 ani, din Bucuresti, internat prin Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Sf. Ioan in 26 martie. Ulterior, el a fost transferat la Institutul…

- O tanara de 28 de ani din Ialomita care era in centrul de carantina de la Amara a fost confirmata cu coronavirus, potrivit autoritatilor locale, potrivit news.ro.Potrivit autoritatilor din Ialomita, tanara de 28 de ani a ajuns in 13 martie in Centrul de carantina deschis in statiunea Amara.…

- Autoritațile au confirmat, vineri dimineața, existenta a 64 de cazuri de coronavirus in Romania. Cele mai recente 5 cazuri au fost confirmate in București. La Cluj sunt internați 6 pacienți depistați cu COVID-19. Grupul de Comunicare Strategica a indicat vineri dimineața ca in Capitala s-au inregistrat…

- Primul caz de coronavirus in București a fost depistat sambata la un barbat care s-a intors din Italia. Barbatul de 49 de ani s-a intors de la Roma pe 27 februarie fara sa fi intrat intr-oz zona afectata de infecția cu virusul COVID-19.Cel de-al 12-lea caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat…

- In aceasta dupa-amiaza a fost confirmat și cel de al 12-lea caz de infecție cu noul coronavirus (COVID-19) la nivel național.Este vorba despre un barbat din București, in varsta de 49 ani, care s-a intors din Italia (Roma) in data de 27 februarie 2020, dintr-o zona neafectata. Barbatul…

- Barbatul din judetul Gorj depistat pozitiv cu noul coronavirus, internat la Institutul National de Boli Infectioase ''Matei Bals'', este in stare buna si nu prezinta simptome specifice, informeaza joi Grupul de Comunicare Strategica. In prezent, la Institutul ''Matei Bals'' sunt in lucru 17 probe biologice,…

- 32 de gorjeni care au intrat in contact cu cetateanul italian in varsta de 72 de ani dignosticat cu coronavirus au fost izolate la domiciliu. De la 13 dintre acestia au fost prelevate, noaptea trecuta, probe care au fost trimise la Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals" din Bucuresti,…

- Potrivit sursei citate, femeia este cazata intr-un salon amenajat special si i se iau probe de mai multe feluri, care vor fi trimise spre examinare in cursul acestei nopti la Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals" din Bucuresti. "Este vorba despre o rezerva care are un circuit…