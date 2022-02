Copii de la CSS Baia Sprie au participat la Mini Cupa Romaniei la slalom Urias

Stiri pe aceeasi tema

- Eduard Novak (45 de ani), ministrul Sportului, ii cere demisia președintelui Federației Romane de Schi și Biatlon pentru decizia de a refuza locul suplimentar revenit Romaniei pentru schi aplin la Jocurile Olimpice de la Beijing. Intr-o postare pe pagina oficiala de Facebook, ministrul a comentat doua…

- Cazurile de coronavirus sunt tot mai frecvente in județul Maramureș. Maramureșul nu a stat niciodata mai rau ca acum la cazurile de coronavirus, iar situația nu se va schimba in urmatoarea perioada. In acest moment nu mai puțin de 9 localitați au trecut de 100 de cazuri de COVID confirmate in ultimele…

- Seini – in data de 25 decembrie in jurul orei 18.00, polițiștii au fost sesizați de catre o femeie prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca pe fondul consumului de alcool, a fost agresata de catre concubinul sau. La fața locului, polițiștii au identificat apelanta și pe concubinul acesteia, un barbat…

- In județul Maramureș au fost imunizate, conform datelor furnizate de catre Direcția de Sanatate Publica, in centrele de vaccinare, in perioada 13-19 decembrie a.c., 4.159 persoane, din care cu prima doza 652 persoane, cu a doua doza 1.344 persoane, iar cu a treia doza 2.163 persoane. Pe centre de vaccinare,…

- In perioada 30 noiembrie – 1 decembrie 2021, casieriile S.C. VITAL S.A. vor fi inchise in toate localitațile unde operam: Baia Mare, Baia Sprie, Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Targu Lapuș, Tauții Magherauș, Seini, Cavnic, Șomcuta Mare și Ulmeni. De asemenea și activitatea celorlalte departamente funcționale…

- Sambata au fost raportate 1.727 de infectari cu coronavirus și 180 de decese, dintre care 19 anterioare, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. Pana in 27 noiembrie, in Romania au fost inregistrate 1.775.572 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.258 sunt ale unor…