- 35 de școli din Galați s-au inscris la concursul de impodobit brazi care se va desfașura, incepand de astazi, in „Orașelul lui Moș Craciun” din centrul municipiului. Brazii urmeaza sa fie donați familiilor cu posibilitați materiale limitate. Aurelia Bogatu relateaza: La Galați, 35 de școli s-au inscris…

- Primaria Orașului Marașești te invita sa iei parte și in acest an la inca un episod minunat din campania noastra umanitara de Craciun: “Impreuna suntem Moș Craciun, ediția a III-a”. In preajma sarbatorilor de Craciun, imaginea unei mese bogate ramane doar un vis pentru familiile nevoiașe. Copii care…

- Spectacole, patinoar in aer liber, carusel, targuri tradiționale, concurs de impodobit brazi, parada militara, intalniri cu Moș Craciun, sunt principalele evenimente care vor avea loc de sarbatori, in centrul Galațiului.

- Campionatul Național de karate SKDUN pe echipe, reluat dupa o intrerupere de trei ani generata de pandemie, a avut la start și un grup masiv de sportivi de la CS Unirea Focșani, antrenați de profesorul Madalin Enache. Clubul focșanean a fost reprezentat la competiția care a avut loc la finalul saptamanii…

- Un elev de 13 ani din județul Galați a fost injunghiat grav in abdomen de un coleg mai mare, in data de 1 noiembrie 2022. Victima se afla internata la Spitalul de Urgența pentru Copii din Galați.

- Constructia unei autostrazi care sa „sparga" bariera Carpatilor si sa ne apropie de Vest ar fi fost semnul cel mai clar ca Bucurestiului chiar ii pasa de ce se intampla in tara pe care o administreaza. Am urmarit ieri prima editie a emisiunii Moldova Economica, din noua grila a TVR Iasi, post local…

- Un baiat in varsta de 16 ani a luat medicamente de slabit, procurate de pe internet, și este acum intr-o stare grava in Secția de terapie intensiva a Spitalul ”Sfanta Maria” din Iași. In vreo zece luni, a ajuns la 49 de kilograme de la 100. Inițial, adolescentul a fost la Spitalul din Dorohoi, de unde…

- Guvernul a aprobat joi acordarea unor ajutoare de urgenta in suma totala de 929.100 lei pentru sprijinirea a 218 familii si persoane singure, care fie se afla in situatii de necesitate in urma unor incendii sau fenomene meteorologice periculoase, fie au probleme grave de sanatate sau risca excluziunea…