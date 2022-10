Copii de doar 12 ani internaţi pentru supradoze de droguri Copii, unii de doar 12 ani, ajung sa fie internati pentru supradoze de droguri. Medicii atrag atenția ca pe primul loc in randul substantelor pe care le consuma copiii este canabisul, la petreceri sau chiar la scoala, in combinatie cu alcool sau cu alte tipuri de droguri. Dr. Gabriela Nitescu, medic primar in sectia Toxicologie […] The post Copii de doar 12 ani internati pentru supradoze de droguri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acțiune de amploare a DIICOT, in aceasta dimineața. Sunt emise 300 de mandate de percheziții, in urma carora 400 de persoane vor fi duse la audieri. Au loc, simultan, peste 50 de operațiuni ce vizeaza grupari specializate in trafic de droguri, trafic de persoane și criminalitate informatica, printre…

- Un numar de 25 de persoane au fost retinute in urma zecilor de perchezitii efectuate miercuri in mai multe cauze privind comiterea infractiunilor de trafic de droguri de risc si mare risc si efectuarea de operatiuni cu produse stiind ca acestea sunt susceptibile a avea efecte psihoactive. Potrivit…

- O ampla operațiune contra traficanților de droguri se desfașoara, miercuri, in Romania. In 12 județe au loc peste 80 de percheziții domiciliare, iar la final cel puțin 150 de persoane vor fi duse la audieri. ”La aceasta ora, politistii din cadrul structurilor de combatere a criminalitatii organizate…

- Scene șocante in Capitala. Un barbat de 34 de ani s-a aruncat, joi, de la etajul unui bloc din Sectorul 2. „In data de 29 septembrie a.c., in jurul orei 10:15, Direcția Generala de Poliție a Municipiului București – Secția 9 Poliție a fost sesizata, prin apel 112, despre faptul ca un barbat, s-ar fi…

- Regina Elisabeta a II-a se afla sub supraveghere medicala la Castelul Balmoral, in Scotia, in urma unor ingrijorari ale medicilor cu privire la starea sanatatii suveranei, anunta Palatul Buckingham, relateaza BBC News. ”In urma unei noi evaluari, in aceasta (joi) dimineata, medicii reginei sunt ingrijorati…

- Polițiștii și procurorii DIICOT fac cercetari cu privire la mai multe persoane implicate in traficul de droguri, care aduceau, prin intermediul unor firme de transport, colete cu stupefiante in țara noastra. Anchetatorii au demarat, miercuri, percheziții la suspecți, in mai multe locații din București…

- Ministerul Sanatatii (MS) a anunțat, joi, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 9.339 de cazuri noi de COVID-19, fiind raportate 12 decese. La Terapie Intensiva sunt internati 253 de pacienti, numarul fiind mai mare decat in ziua precedenta. „In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 9.339…

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Harghita din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Targu-Mures au descoperit diferite cantitati de cannabis si ecstasy la cinci persoane care participau la evenimentele organizate cu prilejul Universitatii de Vara de…