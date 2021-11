Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 22 de ani s-a rasturnat sambata seara cu mașina pe un drum județean din Arad. Acesta și o fetița de 3 ani, aflata in mașina, au fost duși la spital. Polițiștii au stabilit ca tanarul consumase alcool, potrivit Mediafax. Potrivit IPJ Arad, accidentul a avut loc sambata seara pe…

- Politistii din judetul Arad au intocmit un dosar penal pentru loviri si alte violente, dar si pentru santaj, dupa ce doi tineri au agresat un adolescent de 16 ani din localitatea Siria, potrivit news.ro. ”Politistii s-au autosesizat si au fost dispuse de indata verificari pentru stabilirea…

- Vineri, 12 noiembrie, in jurul orei 15.00, polițiștii din Targu Lapuș au fost sesizați cu privire la faptul ca pe D.J. 182 in localitatea Vad a avut loc un accident rutier. ”Polițiștii ajunși la fața locului au constatat faptul ca o autoutilitara condusa de catre un barbat de 32 de ani din Baia Mare,…

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate din Timișoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara, au efectuat, azi, cinci percheziții domiciliare, in județele Timiș și Arad. Aceste au au vizat destructurarea unei grupari infracționale organizate banuita de constituirea…

- O femeie a murit, marti, dupa ce autoturismul pe care il conducea pe DN 7 s-a izbit de un copac, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arad, citat de Agerpres . Conform sursei citate, accidentul rutier s-a produs la iesirea din Nadlac spre Pecica, femeia ramanand incarcerata dupa impact.…

- O femeie a decedat astazi, 14 septembrie 2021, dupa ce autoturismul pe care il conducea pe DN 7 s-a izbit de un copac, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arad. Conform sursei citate, accidentul rutier s-a produs la iesirea din Nadlac spre Pecica, femeia ramanand incarcerata dupa impact.…

- Ieri, 11 septembrie 2020, in jurul orei 23.30, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud, in timp ce acționau pe DJ 107M, pe raza comunei Livezile, au oprit, pentru control, un autoturism, condus de un tanar de 30 de ani, din comuna Pancota, județul Arad. Tanarul le-a prezentat polițiștilor un permis…

- Politistii din Galati au facut publica o filmare in care se vede cum soferul unui TIR evita in ultima clipa o batrana de 90 de ani care „traversa neregulamentar”. Potrivit IPJ Galați, totul s-a petrecut miercuri dimineața, in localitatea galațeana Movileni.„In cursul acestei zile, in jurul orei 10.30,…