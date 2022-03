„Copii” - cuvântul magic cu ajutorul căruia ucrainenii speră să părăsească în viață iadul din Mariupol Copii. дети, in limba rusa. Scris cu litere imense, vizibile de pe sateliții din spațiu, cuvantul era menit sa le semnaleze invadatorilor ruși ca in cladirea teatrului din Mariupol se adapostesc civili, in primul rand copii. Nu a funcționat - cladirea a fost lovita de o bomba și doar o minune a facut ca adapostul in care se aflau sute de oameni sa nu se prabușeasca peste ei. Și totuși, ucrainenii iși pun speranța ca acest cuvant are puterea sa-i protejeze pe ei și pe copiii lor de gloanțele invadatorilor. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

Stiri pe aceeasi tema

