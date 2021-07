Stiri pe aceeasi tema

- In urma gravului accident rutier de la Aninoasa, oamenii legii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa. In urma acestuia, doua persoane au decedat, iar șapte copii au ajuns la spital pentru ingrijiri medicale. Dosar penal dupa accidentul de la Aninoasa Dupa accidentul de joi dimineața de la…

- Cadavrele a 27 de caini, printre care 19 pui, au fost aruncate la marginea unei rape, in județul Hunedoara. Polițiștii au deschis dosar penal pentru uciderea cu intenție a animalelor. Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor s-au sesizat cu privire la faptul…

- Un bebelus de numai o luna a ajuns in stare grava la Spitalul de Urgenta pentru Copii din Galati, dupa ce a fost lovit de tatal lui in somn. Politistii au deschis dosar penal, informeaza Mediafax. Un bebelus din judetul Galati, care dormea in acelasi pat cu parintii sai, a ajuns in stare grava la Spitalul…

- Un dosar penal in rem a fost deschis in cazul celui mai mare urs brun observat pana acum in tara noastra, impuscat in zona Ojdula, pentru braconaj cinegetic, vanarea speciilor in alte conditii decat cele ale derogarilor si uz de arma fara drept, a anunțat Inspectoratul de Politie Judetean Covasna. Cazul…

- A fost deschis un dosar penal in cazul uciderii ursului Arthur intr-o arie naturala protejata din județul Covasna, de catre prințul austriac Emanuel von und zu Liechtenstein, a anunțat Poliția Covasna. Poliția s-a autosesizat in acest caz și a deschis dosar penal pentru infracțiunile de braconaj și…

- Doi adolescenti de 16 ani din județul Mures sunt cercetați de politisti, fiind suspectati ca au chinuit si apoi ucis doi caini fara stapan, informeaza news.ro . ”La data de 29 aprilie a.c., in urma activitatilor investigativ-operative desfasurate de politistii Sectiei de Politie Rurala nr. 14 Ghindari,…

- Politistii au deschis dosar penal pentru comiterea infractiunii de uciderea animalelor cu intentie, fara drept, in urma aparitiei in mediul online a unor imagini cu o pisica schingiuita de doi copii, potrivit unui comunicat de presa remis, joi, de Inspectoratul de Politie Judetean Braila. „Biroul pentru…

- Politistii au deschis dosar penal pentru comiterea infractiunii de uciderea animalelor cu intentie, fara drept, in urma aparitiei in mediul online a unor imagini cu o pisica schingiuita de doi copii, potrivit unui comunicat de presa remis, joi, de Inspectoratul de Politie Judetean Braila. "Biroul pentru…