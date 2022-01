Stiri pe aceeasi tema

- Romania a cazut anul trecut pe ultimul loc în Uniunea Europeana (UE) în topul privind economia și societatea digitala (DESI), care abordeaza cinci domenii cheie: conectivitate, capital uman, utilizarea internetului, integrarea tehnologiei digitale și servicii publice digitale, se arata în…

- De Black Friday, touroperatorii au pregatit mii de oferte speciale pentru toate sezoanele, gusturile dar si pentru toate buzunarele, discounturile la vacante depasind chiar și 70%. Romanii dornici de chilipiruri pot opta si in acest an pentru vacante ȋn cele mai iubite destinatii turistice din Grecia,…

- Oficiul European de Statistica: Copiii din Romania sunt cei mai supuși riscului de saracie și excluziune sociala din UE Oficiul European de Statistica: Copiii din Romania sunt cei mai supuși riscului de saracie și excluziune sociala din UE Aproape un sfert (24,2%) dintre copiii din Uniunea Europeana…

