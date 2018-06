Copii blocaţi într-o peşteră din Thailanda: ploile zădărnicesc eforturile de salvare Ploile torentiale au inrautatit, miercuri, conditiile de munca ale salvatorilor care incercau sa ajunga la un grup de 12 copii si la antrenorul lor de fotbal, ramasi blocati sambata intr-o pestera inundata din nordul Thailandei. "Cresterea nivelului apei reprezinta un obstacol major pentru operatiunea de salvare, iar in aceasta noapte a plouat abundent", a declarat miercuri dimineata pentru AFP Khanchit Chomphudaeng, coordonatorul echipelor de interventie. Marina thailandeza, foarte implicata in aceasta operatiune prin mobilizarea a sute de oameni, inclusiv scafandri, a anuntat pe pagina sa oficiala… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

