Echipele de salvare mobilizate de sapte zile pentru a-i salva pe cei 12 copii si antrenorul lor de fotbal blocati intr-o pestera din Thailanda au efectuat sambata un exercitiu de evacuare, in asteptarea momentului in care vor putea intra in contact cu ei, relateaza AFP. "Este vorba de punerea in aplicare a unui protocol despre ceea ce trebuie sa facem ca sa-i ducem la spital", a declarat Narongsak Osottanakorn, guvernatorul provinciei Chiang Rai. Dupa o saptamana de blocare in pestera in intuneric victimele vor suferi de tulburari oculare si pulmonare iar evacuarea lor trebuie desfasurata cu precautie.…