Copii blocaţi în peştera din Thailanda: Cursă contracronometru în aşteptarea întoacerii ploilor Echipele de salvare au analizat joi toate pistele posibile pentru evacuarea celor 12 copii si antrenorului lor de fotbal, blocati de aproape doua saptamani intr-o pestera inundata din Thailanda, intr-o cursa contracronometru in fata riscului de crestere a apelor ca urmare a ploilor prognozate pentru vineri, relateaza AFP. "Cea mai mare grija a noastra este prognoza meteo... Am facut o cursa contracronometru, acum suntem angajati intr-o lupta impotriva apelor", a declarat Narongsak Osotthakorn, care coordoneaza celula de criza. Salvatorii spera sa poata scadea la timp nivelul apei cu ajutorul pompelor,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

