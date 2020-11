Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de vanatoare a avut loc, duminica dupa-masa, langa Dej. Un barbat a fost ranit grav la brațul drept, dupa ce a fost impușcat de catre colegul sau de partida. Cartușul, spun surse din randul anchetatorilor, ar fi de calibru mare. S-a intamplat asta in momentul in care un porc mistreț se apropia…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca va cere Curtii Supreme sa se implice in alegerile prezidentiale, dar experti in legislatie electorala considera ca s-ar putea ca institutia sa nu fie ultimul arbitru in acest scrutin, transmite Reuters.Citește și: Klaus Iohannis este contrazis…

- Pompierii nemteni intervin in aceste momente, marti, 6 octombrie, pentru a scoate o persoana de sub un zid prabusit peste un utilaj, la o societate de pe platforma industriala Savinesti. “Pompierii din cadrul Detașamentului Piatra Neamț intervin cu o autospeciala complexa pentru intervenție, o autospeciala…

- Firea a anunțat pe pagina de facebook ca va chema reprezentanții societații civile și ai asociaților de parinți pentru a gasi soluții la aceasta problema. ”Sunt mama. Am trei copii. Intotdeauna i-am invatat sa nu raneasca pe nimeni fizic sau moral. Sa nu loveasca. Sa nu umileasca. Sa fie politicosi.…

- Evenimentul s a produs in jurul orei 13.15.Urgenta in comuna constanteana Pantelimon, pe strada UImetum Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost chemati sa salveze un caine cazut intr un put secat.Evenimentul s a produs in jurul orei 13.15.Interventia este in curs de desfasurare,…

- Ministrul britanic al Sanatatii, Matt Hancock, a declarat ca aceasta crestere este "ingrijoratoare". Acesta a adaugat ca majoritatea celor infectati sunt tineri. "Cresterea numarului de cazuri care a avut loc stazi este ingrijoratoare. Cazurile sunt in mod preponderent in randul oamenilor…

- Un polițist prahovean, fost șef de post la Batrani, și soția sa au fost batuți pe strada de doi frați care blocasera traficul in comuna. Polițistul a povestit ca cei doi indivizi mai intai i-au agresat verbal pe el și pe soția sa, apoi fizic, pentru ca le-a atras atenția ca blocasera traficul. Cei doi…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, susține ca in urmatoarea perioada numarul de cazuri Covid-19 din țara noastra va fluctua. El atrage atenția și spune ca nu am scapat inca de pericol. „Vom avea zile cu un numar mai mare de cazuri, dar vom avea și cu un numar mai mic. Menționam ca exista aceleași focare…