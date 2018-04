Copii afgani şi MILITARI ROMÂNI ucişi în Afganistan Saisprezece persoane, inclusiv civili, politisti si soldati romani au fost raniti in atacul comis in districtul Daman. Kamikaze s-a aruncat in aer cu vehiculul cand un convoi de trupe straine trecea in apropiere, a precizat politia, informeaza Agerpres.



Talibanii inca nu au confirmat daca se afla in spatele atacului, care este separat de un dublu atentat sinucigas cu bomba comis in capitala Kabul mai devreme in timpul diminetii de luni. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

