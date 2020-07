Stiri pe aceeasi tema

- Numarul amenzilor aplicate de Poliție și Jandarmerie in stare de alerta ramane ridicat. Daca ieri erau raportate 388 de sancțiuni, astazi, au fost raportate 429 de amenzi.Citește și: Directorul Spitalului Colentina IL CONTRAZICE pe Horațiu Moldovan: Pacienții cu boli GRAVE ar mai fi trait…

- Mai mulți tineri au fost filmați cand sa bateau pe o plaja din Vama Veche. Tinerii iși impart pumni și picioare pe ritmurile muzicii. Poliția anunța ca s-a autosesizat. „In urma apariției in...

- Pe timp de stare de alerta, denunțatorul fostului ministru al Turismului, Elena Udrea, da o lovitura imensa. Omul care a turnat-o pe Udrea primește bani grei de la IGPF.In urma asocierii cu un fost general al Serviciului de Informații Externe, denunțatorul Elenei Udrea a primit...Citește AICI dezvaluirea…

- Polițistul demis de conducerea IPJ Timiș prin aplicarea unor sancțiuni revine la munca. Acesta a contestat masura demiterii sale la IGPR, care a dispus anularea sancțiunilor care au facut posibila eliberarea sa din funcție. Valer Kovacs i-a scris premierului Ludovic Orban sa ii spuna ca in stare…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a impartașit mai mulți copii pe treptele din fața catedralei Sf. Petru și Pavel din Constanța, in a doua zi dupa instaurarea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. IPS Teodosie a folosit același potir și aceeași lingurița, neținand astfel cont de nicio regula…

- Amendamentul Partidului Național Liberal prin care legea intra in vigoare de la momentul publicarii in Monitorul Oficial a trecut. Acest lucru contravine Constituției, unde este prevazuta intrarea in vigoare la trei zile de la momentul publicarii.

- Varianta ca Romania ar putea scapa de extrem de puține restricții dupa 15 mai se contureaza tot mai clar. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, in timpul unei vizite la Botosani, ca actuala stare de urgenta ar putea fi inlocuita, dupa 15 mai, cu o stare de alerta, conform Agerpres.Citește…

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale (MMPS), Violeta Alexandru, președintele Autoritații Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitați, Copii și Adopție (ANDPDCA), Madalina Turza, și secretarul...