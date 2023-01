Stiri pe aceeasi tema

- Compania romaneasca de marketing digital Limitless Agency incheie anul cu o cifra de afaceri de aproximativ 4 milioane de euro in acest an si vrea sa se extinda anul viitor in SUA si in Marea Britanie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita companiile timișene la workshop-ul cu tema: Protejați-va compania de un atac cibernetic și asigurați valoarea Evenimentul are loc in data de 1 noiembrie 2022, cu incepere de la ora 10, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Timișoara, Bd.…

- Gigi Becali s-a enervat ca FCSB a ratat potul de 500.000 de euro de la UEFA, dupa ce s-a intors doar cu un egal de la meciul cu Anderlecht, din grupele Europa Conference League, și anunța masuri radicale. Patronul vrea sa dea afara mai mulți jucatori in aceasta iarna, dar desființeaza și academia clubului,…

- In intervalul iulie – septembrie, Grupul Orange Romania a realizat o cifra de afaceri consolidata in valoare de 403 milioane de euro, in creștere cu 3,6% fața de aceeași perioada a anului anterior. In primele noua luni din 2022 cifra de afaceri este de 1,168 miliarde de euro, in scadere cu 1,5% fața…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș a inițiat, pe data de 20 octombrie 2022, o acțiune de control care a vizat noua operatori economici din Periam. Au fost controlați SC Di&Panif SRL, SC F I Ambra Construct SRL, SC Gama The Best SRL, SC Darcris Family SRL, SC Avram Company…

- Unii inalți oficiali ruși și oameni din elita oamenilor de afaceri sunt epuizați și deprimați – și se așteapta o inrautațire a climatului politic și economic. Daca escaladarea militara a lui Putin a avut ca scop parțial sa puna capat tulburarilor care s-au iscat din cauza gestiunii proaste a razboiului,…

- Omul de afaceri britanic Graham Bonham-Carter a fost arestat dupa ce a fost acuzat de catre SUA de conspirație pentru incalcarea sancțiunilor impuse oligarhului rus Oleg Deripaska, au declarat marți procurorii, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Depunerea unei reclamații online „minimizeaza riscurile factorului uman și reduce timpul de examinare a cererii”, a declarat avocatul Anastasia Bilialova, pentru publicația Moscow24 . De la inceputul lunii octombrie, pe portalul Serviciilor Statului a fost lansat un formular prin care orice barbat rus…