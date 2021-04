COPACUL – o carte pentru copii, un manifest pro natură De Ziua Internaționala a Copacilor, celebrata in intreaga lume la 30 aprilie, editura Pandora M le aduce tinerilor sai cititori volumul Copacul de Ana Dragomir, cu ilustrații de Ionuț Robert Olaru. Autoarea și editura intaresc mesajul carții prin donarea a 10% din vanzarile titlului pentru impadurirea zonelor defrișate din țara noastra, prin intermediul parteneriatului cu Asociația Tașuleasa Social. Astfel, romanul destinat copiilor de 8-12 ani este nu doar o frumoasa calatorie prin secole incarcate de istorie, ci și un manifest pro natura și ecologie, la care speram sa adere cat mai mulți tineri… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

