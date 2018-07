Copacul care tratează nenumărate maladii Acest copac se numește moringa și este supranumit „copacul minune” datorita numarului mare de grasimi, proteine, carotenoide, vitamina C, fier, potasiu și alți nutienți conținuți de toate parțile sale. Aproape toate parțile sale, florile, radacinile, frunzele și scoarța, au fost folosite de-a lungul timpului ca suplimente nutriționale și ingrediente pentru cosmetice și parfumuri, dar ele au și proprietați medicinale. Compușii chimici din acest copac au mai multe beneficii biochimice care lupta contra aterosclerozei și bolilor de inima prin intarirea sistemului imunitar cu ajutorul proprietaților… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

