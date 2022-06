Copacii sînt niște pompe uriașe care nu au analogi pe Pămînt Copacii, precum și alte plante inalte, sint niște pompe naturale de inalta performanța care nu ai nici o parte in mișcare. Oamenii de știința de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts au reușit sa reproduca experimental activitatea tuturor sistemelor unui copac viu și sa obțina mișcarea lichidului prin rezervoare fara nici un dispozitiv in mișcare. Dupa cum se știe, copacii sint capa Citeste articolul mai departe pe noi.md…

