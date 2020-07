Stiri pe aceeasi tema

- Se lucreaza de zor pe șantierul organizat pentru largirea la patru benzi de circulație a strazii Mareșal Constantin Prezan din Timișoara. Toți copacii de pe marginea drumului au fost doborați. Administrația locala promite in zona spații verzi in suprafața de aproape 20 de mii de metri patrați, cu aliniamente…

- Circulația pe strada Mareșan Prezan din Timișoara se inchide, incepand de astazi, intre Calea Martirilor și bulevardul Sudului. Troleibuzul 15 va avea un traseu nou. Fosta strada Lidia intra in șantier. Lucrarile sunt estimate sa dureze mai bine de un an și vizeaza extinderea la patru benzi de circulație…

- Strabag intra in paine pe fosta strada Lidia, de luni. Circulația va fi inchisa de la Calea Martirilor pana aproape de Bulevardul Sudului, iar mijloacele de transport de pe linia 15 vor avea alt traseu, urmand sa mearga pana la ieșirea din oraș spre Giroc. Se va lucra mai bine de un an pe șantier.

- Pe traseul R1 Chișinau – Ungheni a fost turnat asfalt in jurul unor piloni de electricitate. Imagini cu rezultatul finit a fost postat pe Facebook, transmite știri.md. In urma mediatizarii, IS „Administrația de Stat a Drumurilor” a venit imediat cu o reacție: „Urmare a postarilor din spațiul mass-media,…

- Incident grav, sambata la pranz, intr-un hotel din Timișoara. O femeie de 21 de ani, cetațean italian, și-ar fi izbit copilul de pamant. Tanara și-ar fi pierdut mințile dupa ce s-a certat cu concubinul, tatal bebelușului.

- Oamenii s-au plâns de neplata salariilor și de condițiile rele de munca și au afișat pancarte prin care își cer drepturi și au scris mesaje cu creta pe asfalt: "Vrem banii noștri" sau "scoateți-va singuri sparanghelul din pamânt". „Pentru…

- Romania a intrat sub o atenționare nowcasting de vreme rea, cu intensificari ale vantului, ploi torențiale și descarcari electrice. Se pare ca fenomenele meteo periculoase ocolesc Timișoara dar, la un moment dat, imaginile surprinse de locuitori și postate pe ... The post Vine furtuna peste Timișoara?…