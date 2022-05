Copacii continua sa cada pe stazile din capitala O masina a fost distrusa, iar un pilon de electricitate a fost doborat, dupa ce un copac a cazut pe strada Mitropolit Dosoftei din capitala, transmite Noi.md cu referire la protv.md. Din imaginile publicate pe retelele de socializare se vede cum copacul a cazut peste un automobil care era parcat in apropiere. Totodata, acesta a doborat si un pilon de electricitate. In rezultat, circulatia a fos Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Magazinul dintr-un centru comercial din Capitala, in care vineri, un copil a fost lovit de un dulap, a fost inchis temporar de Protecția Consumatorilor. De asemenea, polițiștii au deschis un dosar penal, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Magazinul dintr-un centru comercial din Capitala, in care vineri, un copil a fost lovit de un dulap, a fost inchis temporar de Protectia Consumatorilor. De asemenea, politistii au deschis un dosar penal. Reprezentantii ANPC au intervenit ca urmare a unei sesizari. La fata locului „comisarii au constatat…

- Copilul de 6 ani este in stare stabila, dar a suferit un traumatism cranian și va fi operat la secția de neurochirurgie a Spitalului Grigore Alexandrescu din București, a declarat medicul Raluca Alexandru, purtatorul de cuvant al Spitalului, pentru Libertatea. Poliția Capitalei a transmis vineri, 20…

- O fetița de doi ani a murit dupa ce o creanga de copac a cazut peste caruciorul in care se afla, in Parcul Alunelul din Capitala. Primaria Chișinau a anunțat ca va deschide o ancheta interna pe acest caz. La ora 11.45, IP Buiucani a fost sesizat precum ca in parc, a cazut o creanga de copac. La fața…

- Mai mulți șoferi din capitala s-au trezit cu mașinile avariate, din cauza vintului puternic. O bucata de gard metalic a fost luata de vant și aruncata peste mașinile parcate pe strada C. Negruzzi din Chișinau. Imagini cu dovada au fost publicate pe canalul de Telegram chsvteme. Serviciul Hidrometeorologic…

- Un stalp de electricitate a cazut, miercuri, pe DN 7, in judetul Valcea, iar traficul se desfasoara alternativ. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Capitala ucraineana, Kiev, a fost lovita de tiruri de rachete, vineri dimineața, devreme. „Au continuat loviturile asupra Kievului. Au fost folosite rachete de croaziera sau rachete balistice”, le-a transmis reporterilor Anton Gerascenko, consilier al ministrului de interne. O echipa CNN aflata in Kiev…

- Noapte neliniștita in Ucraina. Capitala țarii vecine, Kievul, a fost supus atacurilor in zorii zilei de vineri, 25 februarie. Cel puțin 8 persoane au fost ranite dupa ce o racheta ar fi cazut peste un bloc de locuit din Kiev, transmite Noi.md cu referire la Știri.md. Despre aceasta a scris pe pagina…