Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Senatului a decis sa taie toti copacii din parcarea institutiei, doar pentru a face loc montarii unei scene si a unor corturi necesare unei conferinte, potrivit fotografiilor postate pe Facebook de un angajat al Senatului. „Conducerea Senatului isi bate joc pur si simplu de bruma de vegetatie…

- Reprezentanți ai Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din Romania Filiala Argeș impreuna cu președintele instituției, Estera Stamoiu, au participat la conferința de nivel inalt „A look back to lead forward: Tracing new paths to excellence in nursing and midwifery”.…

- Mai mulți copaci au fost taiați, astazi, 18 iulie, in parcul Valea Morilor din Capitala. Martorul ocular s-a aratat indignat de faptul ca mai mulți copaci, aparent sanatoși, au fost defrișați. Solicitați de redacția noastra, reprezentanții „Asociației de gospodarire a spațiilor verzi” au declarat ca…

- Guvernul vrea sa aloce 27,3 milioane de lei pentru inchirierea și amplasarea unei structuri provizorii pe terenul Palatului Parlamentului in care sa se echipeze o sala de conferințe capabila sa gazduiasca peste 2.000 de persoane. Oficiali din tata lumea sunt așteptați in luna septembrie la București,…

- Parlamentul Romaniei sustine aderarea Finlandei si Suediei la NATO, este mesajul pe care l-a transmis, joi, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, ambasadorilor celor doua tari la Bucuresti. „Parlamentul Romaniei sustine aderarea Finlandei si Suediei la NATO. Consolidarea parteneriatului…

- Guvernul a adoptat miercuri o Ordonanța de urgența pentru a rezolva problema lipsei unei sali principale de conferința care sa gazduiasca maxim 2000 de oficiali din toata lumea, potrivit obligațiilor asumate de Romania fața de Uniunea Internaționala a Telecomunicațiilor. Conferința ITU, agenția ONU…

- Peste 2000 de oficiali din 194 de țari vor participa in septembrie, timp de 3 saptamani, la Palatul Parlamentului din București, la Conferința ITU, agenția ONU care face regulile la nivel mondial in telecomunicații. Deși Guvernul și-a asumat acest eveniment in urma cu 4 ani, la mai puțin de 5 luni pana…