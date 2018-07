Stiri pe aceeasi tema

- In urma ploii torențiale de sambata, ISU a inregistrat peste 30 de intervenții in București și Ilfov in situații precum copaci cazuți, mașini avariate, gospodarii sau drumuri inundate. Pentru gestionarea acestor situații au fost mobilizați peste 100 de pompieri. Inspectoratul pentru Situații de Urgența…

- Mai multi copaci au cazut pe masinile si strazile din Capitala in urma ploii torentiale de sambata, echipajele Inspectoratului pentru Situatiile de Urgenta intervenind pentru gestionarea situatiei. De asemenea, tot in Bucuresti s-a intervinit la locuintele unde s-a acumulat apa.

- In urma furtunii care a avut loc, sambata, in București, au intervenit peste o suta de pompieri cu 32 de autospeciale și 9 motopompe.Potrivit ISU București - Ilfov, 21 de copaci și 2 stalpi au cazut, 13 mașini fiind avariate. De asemenea, 6 gospodarii și 3 drumuri au fost inundate.

- Localitați din mai multe județe din Romania, dar și Capitala, au fost afectate de ploile din ultimele ore, fiind inundate mai multe curți și locuințe.In București, mai mulți copaci au cazut pe strazi sau peste masini, pompierii fiind solicitați sa intervina și in cazul unor curți inundate.…

- Mai multi copaci au cazut pe masinile si strazile din Capitala in urma ploii torentiale de sambata, echipajele Inspectoratului pentru Situatiile de Urgenta intervenind pentru gestionarea situatiei. De asemenea, tot in Bucuresti se intervine la locuinte unde s-a acumulat apa.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis cod portocaliu de vreme severa imediata in municipiul București - averse ce vor cumula 25 l/mp, izolat 30 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, grindina de mici dimensiuni.Ca urmare a fenomenelor meteorologice,…

- Ploile torentiale au produs efecte, atat in Capitala, cat si in mai multe localitati din judetul Ilfov, pompierii intervenind pentru scoaterea apei din curti, case si gospodarii, au transmis, joi seara, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov. In continuare se intervine…

- O ploaie torentiala care a durat mai bine de o ora a provocat pagube in mai multe localitati din judetul Prahova. Patru masini staționate, fara oameni inauntru au fost luate de viitura, mai multe gospodarii și drumuri au fost inundate, iar un barbat de 65 de ani a fost și el