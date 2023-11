Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o atentionare Cod galben de vant puternic in 26 de judete, valabila pana luni dimineata. Potrivit meteorologilor, in intervalul 5 noiembrie, ora 10:00 – 6 noiembrie, ora 2:00, vantul va avea intensificari pe parcursul zilei in Banat, Crisana,…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabvilitate: 05 noiembrie, ora 10 – 06 noiembrie, ora 02 Fenomene vizate: intensificari ale vantului Zone afectate: conform textului și harții Vantul va avea intensificari pe parcursul zilei in Banat, Crișana, vestul și nord-vestul Transilvaniei și…

- Cod galben de vant puternic in jumatate din țara: rafale de pana la 110 km/hMai mult de jumatate de tara, sub atentionare cod galben de vant pana sambata dimineata se va afla sub atentionare cod galben de vant de joi seara pana sambata dimineata, anunta meteorologii, informeaza News.ro.In intervalul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vreme rea, valabila pana sambata pentru județul Cluj.Vantul se va intensifica treptat, pe parcursul nopții de joi spre vineri in Banat, Crișana și Maramureș, precum și in vestul Carpaților Meridionali, apoi și in Transilvania,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis marți o atenționare cod galben de intensificari ale vantului care a intrat in vigoare astazi, 31 octombrie, la ora 10:00, și este valabila pana miercuri, 1 noiembrie, la ora 3:00.Vizate sunt județe din vest și zonele montane din centrul țarii.In acest…

- 31 octombrie – 1 noiembrie: COD GALBEN de VANT PUTERNIC și AVERSE in Alba și alte județe. Rafale intre 80…100 km/h ANM a emis o atenționare cod galben de vant puternic și averse insoțite de descarcari electrice, valabila in Alba și alte județe din țara, in intervalul 31 octombrie, ora 10 – 01 noiembrie,…

- Satu Mare ramane sub Cod galben de instabilitate atmosferica, pana luni la ora 10.00. Interval de valabilitate: 24 septembrie, ora 13 – 25 septembrie, ora 10 In Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Olteniei vor fi perioade cu averse torențiale, descarcari electrice, intensificari…

- 24 septembrie| COD GALBEN de FURTUNA in Alba și alte județe din țara: Averse, descarcari electrice, vant puternic și grindina Meteorologii ANM au emis duminica, 24 septembrie, o atenționare COD GALBEN de furtuni, valabila in Alba și alte județe din țara, pana luni, 25 septembrie, ora 10.00. In intervalul…