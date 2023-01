Copaci doborâți pe carosabil, din cauza vântului puternic. Pompierii au intervenit în două localități In aceasta seara echipajele operative din cadrul Detașamentului Petroșani și Garzii de Intervenție Lupeni au intervenit pe raza localitaților Vulcan și Campul lui Neag DN 66A, unde mai mulți copaci au cazut pe carosabil, din cauza vantului puternic. Pompierii au acționat pentru segmentarea copacilor și degajarea materialului lemnos de pe carosabil, circulația fiind reluata in condiții normale. RECOMANDARI: ❗Urmariți la posturile radio/TV buletinele meteorologice și recomandarile autoritaților. ❗Evitați sa porniți la drum pe timp de viscol si ninsoare puternica, iar… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 31 decembrie 2022 – 2 ianuarie 2023, echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Iancu de Hunedoara” al judetului Hunedoara au desfașurat 177 de misiuni. Dintre acestea, cele mai multe intervenții – 136 – au fost de acordare a primului…

- In intervalul 30.11-04.12.2022, pompierii maramureșeni au fost solicitați sa intervina pentru lichidarea a 7 incendii. Miercuri, 30.11., militarii din cadrul Secției Vișeu de Sus și Garzii de Intervenție Borșa au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei cladiri din Moisei.…

- Pompierii din cadrul Secției Brad au fost solicitați astazi pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la blocul motor al unui buldoexcavator, utilizat in procesul de depozitare a deșeurilor, in localitatea Mesteacan. La sosirea echipajelor la locul evenimentului, s-a constat ca ardeau…

- In noaptea de marți spre miercuri, pe o strada din localitatea Vladimirescu, județul Arad, un autoturism electric-hibrid a fost cuprins de flacari. La fața locului au intervenit pompierii aradeni care au lichidat flacarile in trei ore, in contextul in care in astfel de cazuri se folosesc cantitati mari…

- Un barbat de 51 de ani a fost mistuit de flacari, azi noapte, intr-un apartament din Petroșani, deși salvatorii au ajuns in timp record. Fiul barbatului, care locuia in același imobil, a reușit sa se salveze. Potrivit ISU Hunedoara, focul ar fi pornit de la un scurt circuit electric produs de la…

- Doua incendii au izbucnit, miercuri, in comuna clujeana Aghireșu. In timp ce in localitatea Aghireșu s-a aprins o anexa a unei case, in Aghireșu Fabrici incendiul a fost anunțat intr-un apartament. Pompierii din cadrul Garzii de Intervenție Aghireșu au intervenit, miercuri, pentru a stinge flacarile…

- Peste cinci ore s-au luptat pompierii militari in aceasta noapte pentru a lichida un incendiu izbucnit intr-o cabana din localitatea Vulcan. La misiune au participat pompierii Garzii de Intervenție Lupeni cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD, pompierii Detașamentului…