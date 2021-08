Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina joi, 5 august, in jurul orei 19.30, la un accident rutier produs in localitatea Cristești. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș,…

- Acoperisurile a doua locuinte din Bozieni, orasul Saveni, au fost smulse, luni, in timpul unei furtuni care a afectat localitatea, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, Dorina Lupu. ‘In satul Bozieni din orasul Saveni, vantul puternic a desprins acoperisurile…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina miercuri, 14 iulie, la un incendiu izbucnit la o casa de locuit de pe strada Mihai Eminescu din Targu Mureș. "Incendiul se manifesta la acoperișul unei case de locuit tip duplex, pe o suprafața de aproximativ 100…

- Pompierii mureșeni au avut mai multe intervenții in urma fenomenelor meteorologice periculoase din județul Mureș: – ieri, 30 iunie, in jurul orei 19:50, copac in pericol sa cada in municipiul Targu Mureș, strada Nicolae Balcescu.Au executat misiunea, pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures si pompierii voluntari au intervenit, in noaptea de vineri spre sambata, pentru degajarea a circa 90 de copaci si mai multi stalpi doborati de vant, in urma unei furtuni violente care a lasat fara curent electric…

- Pompierii mureșeni au solicitați sa intervina marți, 25 mai, in jurul orei 21.40, in cazul producerii unei incendiu in bucataria unui apartament situat pe Bulevardul 22 Decembrie 1848 din Targu Mureș. "Au executat misiunea pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș, odata ajunși la locul…

- Pompierii mureșeni au fost solicitați sa intervina sambata, 22 mai, in jurul orei 14.00, pentru salvarea unei bovine cazuta in raul Mureș, pe raza localitații Chirileu. "S-au deplasat in sprijunul cetațenilor pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș, iar cu ajutorul unui buldoexcavator…

- Pompierii mureșeni au fost solicitați sa intervina luni, 17 mai, in jurul orei 14.00, pentru indepartarea unei bucați de tencuiala care era in pericol sa cada de la etajul al IV-lea al unui bloc de locuințe situate pe strada Tisei din municipiul Targu Mureș."Au executat misiunea pompierii militari din…