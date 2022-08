In urma fenomenelor meteo periculoase, pompierii militari suceveni au intervenit pentru defrișarea unor arbori afectați de vant, informeaza ISU Suceava. Misiunile au fost in orașul Campulung Moldovenesc, pe strada Cuza Voda (arbore cazut, care bloca accesul autoturismelor) și in orașul Vatra Dornei (copac cazut in zona pietonala). The post Copaci doborați de furtuna la Campulung Moldovenesc și Vatra Dornei first appeared on Suceava News Online .