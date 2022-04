Copaci doborâți de furtună, azi, în Mureș Pompierii mureșeni au intervenit astazi pentru inlaturarea efectelor furtunii care a lovit in aceasta dupa amiaza mai multe zone ale județului. Au fost alertați in urma codului portocaliu pompierii din Targu Mureș, Reghin, Tarnaveni, Sarmașu și Sighișoara. Mai mulți copaci au cazut peste firele electrice sau de telefonie, […] Articolul Copaci doborați de furtuna, azi, in Mureș apare prima data in... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

