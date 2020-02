Copaci cazuti si acoperisuri smulse la Constanta, in urma viscolului. Unde au intervenit pompierii (galerie foto+video) Pompierii constanteni au intervenit, in aceasta noapte, in municipiu, pentru a degaja mai multi copaci cazuti.Astfel, salvatorii au degajat in total 14 copaci, dintre care trei de pe autoturisme. Totodata, s a intervenit pentru degajarea a patru acoperisuri avariate din cauza vantului puternic.S a intervenit pentru degajarea mai multor schele avariate din cauza vantului puternic.Mai mult, noua masini au derapat si au iesit in afara carosabilului, acestea fiind scoase de lucratorii de la Sectia D ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

