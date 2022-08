Copaci căzuți pe case, în Sighișoara și Târgu Mureș Pompierii mureșeni au fost solicitați sa intervina, in cursul zilei de duminica, 14 august, pentru a degaja doi copaci doborați de vantul puternic in municipiile Targu Mureș și Sighișoara. In jurul orei 17.27, pompierii de la Detașamentul Sighișoara au intervenit in cartierul Rora. "Este vorba de un copac cazut pe o casa, in urma caruia … Post-ul Copaci cazuți pe case, in Sighișoara și Targu Mureș... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

