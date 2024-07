Copaci căzuţi în București și Ilfov din cauza ploii torențiale de marți seară Pompierii au intervenit marți seara, 2 iulie, in mai multe zone din Capitala și Ilfov, dupa ce mai mulți copaci au cazut din cauza ploii torențiale fie pe mașini, fie pe strazi și au trebuit sa fie inlaturați, a anunțat ISU.16 copaci cazuți au fost semnalați pana la ora 20.40, astfel:Str. Iacob Andrei - copac cazutȘoseaua Giurgiului 88 -copac cazutȘoseaua Berceni 104 - copac cazutStr. Constantin Radulescu Motru x Stanciu - copac cazutȘoseaua Colentina - copac cazutAleea Lunguletu- 2 copaci cazuțiStr. Sechelarie- copac cazutStrada Pache Protopopescu - copac cazutBulevardul 1 Decembrie, Chiajna… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

