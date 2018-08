Stiri pe aceeasi tema

- Ediția 2018 a Caravanei Tiff s-a oprit pentru 3 zile la Cinema Arta de pe strada Vasile Alecsandri. Caravana Filmelor Tiff este un proiect cinematografic itinerant al Asociatiei pentru Promovarea Filmului Romanesc, aparut in urma cu 7 ani cu intenția de a suplini lipsa cinematografelor din majoritatea…

- Kylian Mbappe, in varsta de 19 ani, a fost desemnat cel mai bun tanar jucator de la Cupa Mondiala. Golgheterul Cupei Mondiale, cu 6 goluri, este englezul Harry Kane, iar Thibaut Courtois a fost ales cel mai bun portar al Cupei Mondiale. O mentiune speciala trebuie acordata antrenorului…

- Recunoscuti pentru pasiunea pe care o au pentru automobilele pe doua roti, Clooney si Cruise au fost vazuti des pe motocicleta sau scuter. Din pacate, mersul pe scuter ii putea fi fatal lui Clooney, care a intrat frontal intr-o masina zilele trecute. Prezent in Franta, la Paris, unde a avut loc premiera…

- Franța – Croația, finala Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018 (duminica, ora 18:00, TVR 1, TVR HD). Campioana mondiala in 1998, Franța va juca a treia sa finala mondiala, in timp ce Croația joaca in premiera cu trofeul suprem pe masa. Franța – Croația LIVETEXT, AICI. REZULTATE COMPLETE, AICI.…

- Dupa ce a inceput de jos, de la spalat vase, și a prins gustul de a face pizza la Oradea, Radu Moga și-a desavarșit calificarea gatind cațiva ani in restaurantele din Italia. Medaliat cu argint și bronz la un concurs internațional de profil, pizzerul spune ca este importanta interacțiunea cu clienții,…

- George Clooney a fost ranit usor intr-un accident rutier, dupa ce motocicleta lui a intrat in coliziune cu o masina, in Sardinia. Actorul american isi conducea motocicleta in apropierea statiunii Costa Corallina de pe plaja din Olbia, cand a avut loc accidentul. Actorul in varsta de 57 de ani a fost…

- Italia iși va inchide porturile pentru navele care efectueaza misiuni de salvare in Mediterana si aduna la bord migranti din largul coastelor libiene. Anunțul a fost facut de ministrul de Interne de la Roma, Matteo Salvini.

- Inca un roman a primit o condamnare la moarte in Malaezia pentru trafic de droguri. Primul a fost tanarul Ionuț Gologan din Prahova, care așteapta acum clemența sultanului acestei țari. Pe 27 iunie, Curtea Federala a Malaeziei a decis sa-l condamne definitiv la moarte și pe Daniel Ionel Țurcan. Nu știm…